Власти Таиланда в июне бесплатно раздадут жителям один миллион кустов каннабиса для выращивания в домашнем хозяйстве, говорится в заявлении министра здравоохранения королевства Анутин Чарнвиракул.

9 июня в Таиланде вступит в силу новый закон, разрешающий жителям выращивание каннабиса с низким содержанием психотропных веществ и использование его в медицинских целях при условии уведомления об этом местных властей. Продавать выращенное можно только после получения соответствующей лицензии.

Правительство Таиланда, где треть трудоспособного населения задействована в сельском хозяйстве, активно продвигает выращивание каннабиса в качестве источника дохода, отмечает CNN. По словам министра здравоохранения, выращивание марихуаны и конопли может приносить жителям и бюджету страны дополнительный доход более 10 миллиардов бат (около 288 миллионов долларов США) в год.