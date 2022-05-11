Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что Украине может потребоваться около века для преодоления последствий продолжающейся полномасштабной войны, в частности, угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и мин. Об этом сообщает AFP.

«Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим снаряды, которые падали во время Второй мировой. Украине придется еще на протяжении сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия — все снаряды, которые сейчас запускаются, могут годами оставаться в почве», — отметил канцлер.

Он добавил, что западные партнеры должны будут вместе способствовать восстановлению Украины после войны.