Россия не отказалась от своих глобальных целей по Украине и планирует предпринять еще одну попытку захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав Российской Федерации.

Об этом на сегодняшнем брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территорий Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории Центральной Украины, завладение Киевом», – сказал Громов.

После этого, по его словам, РФ планирует инсценировать перевыборы в законодательные и исполнительные органы Украины, чтобы привести к власти лояльные себе силы, создать «новое государственное образование» и включить его в состав РФ.

«Таким образом, противник будет пытаться добиться своей стратегически политической цели. Но это его мысли. На их мысли есть наше противодействие», – заключил представитель Генштаба.