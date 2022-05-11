Благодаря хорошим отношениям с Украиной и Россией, Турция смогла проделать хорошую работу в переговорном процессе. Такое мнение в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine выразил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, идеальными посредниками в диалоге между Киевом и Москвой остаются Турция и ООН, но, конечно, лучшим решением стало бы участие ООН.

Евросоюз продолжит поставлять оружие Украине, а также будет добиваться ослабления российской экономики и международной изоляции РФ, заверил он.

Глава европейской дипломатии указал при этом, что не понимает людей, которые рассматривают поставки ЕС оружия в Украину как причину продолжения кризиса. «Я не понимаю тех, кто говорит, что чем больше оружия мы поставим Украине, тем дольше будет длиться конфликт и страдания украинцев. Я спрашиваю этих людей: разве не важно, как окончится война? Неужто украинцы должны пасть на колени, растерзанными россиянами? Вы этого хотите? Эти люди говорят, что война будет окончена, если прекратятся поставки, но что будет дальше?» — вопросил Боррель.