Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с официальным визитов в Нидерландах, представил шаги, предпринятые руководством страны для обеспечения региональной безопасности, сообщает «Арменпресс».

Выступая с лекцией в Нидерландском институте международных отношений в Клингендайле, он подробно рассказал о процессе нормализации отношений с Азербайджаном.

«Нам необходимо открыть региональные коммуникации, железные и автомобильные дороги с Азербайджаном. Мы начали разговор с Турцией, договорились начать процесс нормализации отношений без предварительных условий», — сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что без активной поддержки международного сообщества будет меньше возможностей достигнуть этих целей.

Он сообщил, что Армения взяла на вооружение мирную повестку и идет по пути делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.

Он сообщил, что этот вопрос обсуждался с президентом Азербайджана на встрече, состоявшейся 6 апреля при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Он вновь подтвердил готовность Армении вести переговоры на основе предложенных обеими сторонами принципов.

«В ближайшее время планируется встреча наших представителей по делимитации и демаркации, состоится также встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы прошли через очень тяжелые испытания, но есть уверенность в том, что мы на правильном пути», — резюмировал Никол Пашинян.