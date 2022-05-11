Жители Херсона распространяют по городу листовки с обещанием награды за голову одного из лидеров оккупационной власти Кирилла Стремоусова.

— Стремоусов, Херсон всегда будет Украиной! А ты, сладенький, подписал себе смертный приговор. Мы объявляем охоту на тебя. Цена за твою козлиную головушку — 500 тысяч гривен, — пишут в тексте листовки.

Таким образом херсонцы отреагировали на заявления Кирилла Стремоусова о намерении обратиться к президенту РФ о включении Херсона в состав России.

Ранее Кирилл Стремоусов утверждал, что Николаевская, Херсонская и Одесская области хотят «освобождения» российскими войсками.

