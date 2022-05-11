Сторонники оппозиции заблокировали входы в здание мэрии армянской столицы, вокруг учреждения образовалась давка.

У мэрии в настоящее время находятся сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются оттеснить демонстрантов, передаёт Sputnik Армения.

Отмечается, что оппозиционеры скандируют антиправительственные лозунги.

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Пока эта власть существует, невозможно вернуться к нормальной жизни. Государственная система не должна служить данной власти, мы продолжим акции неповиновения до тех пор, пока не достигнем точки, когда гнев народа уже нельзя будет пресечь.

Об этом заявил во время митинга Движения сопротивления на Площади Франции в Ереване 11 мая вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян.

Оппозиционер заявил о том, что они начинают шествие по проспекту Саят-Нова, улице Абовяна. «Продолжаем блокировать улицы и осуществлять акции неповиновения», — заявил Сагателян, слова которого приводит News.am.

Шествие дошло до здания МИД, где находятся полицейские, вооруженные щитами и касками.