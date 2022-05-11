Жены двух членов украинского батальона «Азов» встретились с папой Римским Франциском в Ватикане, пишет Corriere della Sera. По информации издания, речь идет о супругах Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка, в рамках мероприятия они передали понтифику несколько писем и фотографий.

Как отмечается, жены бойцов в том числе отдали папе Римскому послание главы Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия, в котором митрополит Киевский и всея Украины призвал к освобождению батальона «Азов» с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Супруги Прокопенко и Федосюка обратились к понтифику с просьбой оказать содействие в эвакуации их мужей и других членов батальона.

«Мы попросили Папу приехать на Украину и поговорить с Путиным», — заявила жена Арсения Федосюка Юлия.

