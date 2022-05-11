Великобритания подписала соглашение о взаимных гарантиях безопасности со Швецией, такой же документ будет подписан в течение дня 11 мая с Финляндией. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера Бориса Джонсона, передает РБК.

«Этим утром премьер-министр подписал декларацию о взаимных гарантиях безопасности с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Во второй половине сегодняшнего дня он [Джонсон] отправится в Финляндию, чтобы подписать такой же документ с президентом страны Саули Ниинистё», — говорится в сообщении.

Эти декларации повысят уровень сотрудничества в области безопасности Британии с каждой из этих стран, активизируют обмен разведданными, ускорят программы обучения военных, проведения учений и развертывания сил. «Они усилят безопасность трех стран и всей Северной Европы», — говорится в сообщении.