Бывший лидер донбасских сепаратистов Игорь Стрелков обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова по сути в государственной измене, сообщает Minval.az.

«Итак, мсьё Калантарян (более известный, как «Лавров») открыл для себя потрясающую новость: «Запад хочет нанести военное поражение России» — пишет Стрелков в своем тг-канале. — То есть 7 лет «безальтернативных минских договоренностей», за которые «топил» наш «лучший министр иностранных дел за всю историю РФ» (с) все-таки оказались потрачены впустую. Ну, ладно… «Ну, не шмогла я! Не шмогла!» — как говаривала Золотая Рыбка из известного анекдота… — Бывает! Проехали!»

После чего продолжает: «Но лично меня уже давно гложет еще один вопрос: «А только-ли Запад хочет военного поражения России?» Или в самой России (Российской Федерации) есть о-о-очень влиятельная группа людей во власти, которая не просто «хочет», но активно скорейшему поражению содействует?»

Стрелков «не очень себе представляет: «КАК Российская Федерация собирается военным путём ПРОТИВОСТОЯТЬ ВСЕМУ ЗАПАДУ, не вводя Военного Положения (и, соответственно, не проводя мобилизации)? Между тем, другой «светоч» нашего публичного «политического олимпа» — Светлейший Пургоносец — именно это заявляет «на голубом глазу» всему населению нашего государства. При чем — с прямой ссылкой на президента!»

А затем с изрядной долей иронии добавляет: «Хотя, быть может, — я чего-то не знаю? Может быть, можно победить в этой войне (по-прежнему стыдливо именуемой «СВО»), не только не проводя элементарных и общепринятых военно-административных акций, но и последовав безсмертному лозунгу Л.Д.Бронштейна (Троцкого): «Ни мира, ни войны, а армию — распустить!»?»

Как уверен Стрелков, «пока ситуация такова, что под Харьковом наши войска и «союзники» из НМ ЛНР откатились уже ближе, чем всего на 10 км от российской границы, а под Изюмом (и не только) — никаких существенных продвижений».