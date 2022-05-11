Крупная кража совершена в Насиминском районе Баку. Об этом Minval.az cообщили в правоохранительных органах.

10 мая Лаура Оруджева обратилась в 20-ое отделение полиции района и показала, что из ее квартиры похищены деньги в размере 20 тысяч долларов США. Женщина подозревает в краже работницу клининговой службы С.Г. В настоящее время по факту проводится расследование. Подозреваемая пока не задержана.

Отметим, что за минувшие стуки по столице Азербайджана было зарегистрировано 35 краж частного имущества, из которых семь раскрыты. Раскрыто также шесть давних краж. В апреле столичными подразделениями органов внутренних дел было зафиксировано свыше 1100 хищений частного имущества.

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