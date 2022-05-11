Компания Titra Teknoloji — производитель первого в Турции беспилотного вертолета Alpin, подписала соглашение о сотрудничестве с аргентинской компанией Cicare, одной из ведущих мировых производителей спортивных вертолетов.

Тем самым Titra Teknoloji расширила свое присутствие как в сфере гражданской авиации, так и в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает «Анадолу».

В соответствии с соглашением Titra Teknoloji будет продавать вертолеты Cicare в Турцию и страны региона, предоставлять авторизованную сервисную поддержку, осуществлять совместное производство и использовать в собственных авиационных проектах.

Благодаря стратегическому сотрудничеству с Titra, компания Cicare планирует увеличить свою долю рынка в Турции, тюркских республиках, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также выйти на новые рынки с опытом Titra.

Генеральный директор Cicare Хуан Сикаре сказал, что сотрудничество с Titra создаст новые возможности как для компаний, так и Турции и Аргентины. «Уверены, что соглашение станет началом общего пути, который будет способствовать росту обеих компаний и улучшению их технологий», — сказал руководитель компании.

Сикаре отметил, что в рамках соглашения планируется производство важных компонентов сверхлегкого винтокрылого вертолета Cicare в Турции.

В свою очередь Titra Давут Йылмаз сказал, что благодаря соглашению о стратегическом сотрудничестве с Cicare компания вышла на более продвинутый уровень процесса преобразования пилотируемого вертолета в беспилотный, начавшегося с Alpin.

Турецкая компания Titra Technology специализируется в области беспилотных систем, технологий здравоохранения и умных городов. А компания Cicare, обладающая более чем 60-летним опытом работы, является одной из зарекомендовавших себя авиационных компаний Аргентины и Латинской Америки. Производит одноместные и двухместные вертолеты.