Визит Касым-Жомарта Токаева в Астану сейчас очень актуален на фоне войны России в Украине. Морская блокада Азовского моря и одесских портов со стороны России делает невозможным вывоз около 20 миллионов тонн зерна, которое ежегодно импортирует из Украины ряд ближневосточных и африканских стран. И Запад сейчас активно ищет альтернативных поставщиков зерна, коим может стать и Казахстан. Впрочем, это лишь один пункт из очень важной повестки переговоров. Об этом в беседе с Minval.az сказал турецкий политолог Энгин Озер.

По словам политолога, о чем на самом деле говорили в кулуарах переговоров Токаев и Эрдоган, можно судить лишь «между строк», потому что в официальной части встречи мало говорится об этом. Однако некоторые выводы сделать все-таки можно.

«Думаю, весьма серьезно сейчас рассматривается возможность увеличить производство зерна в Казахстане с участием турецких агрономов. В Казахстане сделано немало турецких инвестиций в этот сектор. Посевные площади в 20 миллионов гектаров, отданных под выращивание зерна в Казахстане, вполне возможно довести до 40 миллионов, как и было во времена Советского Союза. Здесь у Казахстана имеются очень большие возможности», — отметил турецкий политолог.

В этом смысле велика вероятность запустить «логистические проекты с Баку, чтобы через Азербайджан, Грузию и турецкие порты переправлять эти поставки пшеницы в другие страны.

Второй важной темой переговоров, на его взгляд, является нефтегазовый потенциал Казахстана, который также может стать альтернативой российским энергоносителям.

«Еще очень вероятной и важной темой является военное сотрудничество Анкары и Нур-Султана. Не будем забывать, что Анкару посетила делегация Министерства обороны Казахстана, которая провела ряд встреч, в том числе, с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. И уже стало известно, что была достигнута договоренность о том, что турецкие ударные беспилотные летательные аппараты ANKA будут производиться в Казахстане», — отметил политолог.

При этом, как отмечает он, Казахстан также является важным членом Организации Тюркских государств. И тут может идти речь о некой «реорганизации» данной структуры.

«На сегодняшней день ОТГ – организация, объединяющая тюркские государства с позиций традиций и культуры. Однако очевидно, что сейчас происходит переформатирование евразийского пространства, баланс изменился и ОТГ может всерьез начать рассматриваться, если не как военный, то как экономический союз со своим подходом к транспортной коммуникации и логистике между странами. Так, например, первым этапом в этой связи может быть обсуждение льготных таможенных барьеров между тюркскими странами», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров