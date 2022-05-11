«Спецоперация» России в Украине развивается по плану, поэтому руководство страны не планирует вводить военное положение. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы предлагаем ориентироваться на заявления нашего президента, который подтвердил, что специальная операция развивается по плану. Если говорить о военном положении в России, то этого в планах нет», — сказал Песков

Также Песков заявил, что решение об обращении к России с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ должны принимать жители этого региона.

«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. И, конечно, это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными так, как это было в случае с Крымом», — заявил он.

При этом на вопрос о проведении референдума Песков ответил: «Я сказал то, что я хотел сказать. Я не говорил ничего про референдум».