Роль Транскаспийского международного транспортного маршрута в связи с меняющейся геополитической обстановкой значительно возросла. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на казахстано-турецком бизнес-форуме в Анкаре.

По его словам, после присоединения морского порта Курык к коридору время перевозки грузов из Хоргоса в Стамбул сократилось в пять раз.

«Мы начали диверсифицировать маршруты экспорта нефти в Китай и Европу, в том числе с использованием турецких транспортных коридоров. Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов Актау и Курык», – подчеркнул Токаев.

Отметим, Транскаспийский международный транспортный маршрут проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.