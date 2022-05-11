Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению по поводу безопасности детей.

«На горячую линию МЧС «112» регулярно поступает информация о том, что несовершеннолетние остаются беспомощными за закрытыми дверями в квартирах. Во всех случаях в результате оперативных мероприятий соответствующие силы МЧС спасают и передают членам семьи или родственникам детей, оказавшихся в беспомощном состоянии или под угрозой.

Анализ таких случаев говорит о том, что иногда родители оставляют детей дома одних по самым простым причинам (посещение соседки, поход в магазин во дворе и т.п.) и в результате того, что в ряде случаев бывает невозможно открыть дверь, требуется помощь спасателей.

С учетом вышеуказанного, а также наличия в квартирах электрических и газовых приборов, открытых балконов и окон, тяжелых предметов, которые могут упасть, химикатов, режущих инструментов и прочих вещей, которые могут представлять опасность для жизни детей в квартирах, призываем родителей быть внимательными к своим детям и никогда не оставлять их одних в квартире», — говорится в обращении.