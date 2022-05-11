В Мингячевире задержан мужчина, истязавший больную дочь.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 10 мая около 12:00 в прокуратуру города Минягчевир поступила информация о том, что мужчина истязает свою дочь 2003 года рождения, незаконно удерживает и ограничивает ее свободу.

Проведенным расследованием были установлены основательные подозрения в том, что Н.М., 1978 года рождения, применял физическую силу в отношении дочери, которая страдает психическим заболеванием и нуждается в заботе, избивал ее, и привязывал к железному столбу во дворе своего дома. Кроме того, он держал свою дочь без еды в подвале дома.

По факту в городской прокуратуре Мингячевира возбуждено уголовное дело по ст. 133.2.6 (причинение физических страданий путем пыток) и 145.2.5-ci (незаконное лишение свободы) УК АР.

Н.М. был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.