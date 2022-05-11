Первый официальный визит на высшем уровне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию наконец-то состоялся и это важнейшее событие для сообщества тюркских стран. Хотя, безусловно, было бы лучше, чтобы он произошел гораздо раньше, поскольку именно Казахстан является важнейшим центром тюркского мира и именно он, как ни странно, сейчас более всего нуждается в помощи тюркских стран.

Об этом в беседе с Minval.az сказал казахстанский политолог, кандидат политических наук Шарип Ишмухамедов.

По его словам, встреча лидеров покажет в ближайшее время, какой выбор сделал Казахстан, находясь под потенциальной угрозой санкций, будучи, с одной стороны, ближайшим партнером России, а с другой – государством, желающим свободно развиваться в сообществе тюркоязычных стран, отрешившись от борьбы со всем миром, которую затеяла Москва.

От помощи, которую готовы оказать Анкара и все тюркоязычные страны, в том числе и Азербайджан, будет завесить решение Казахстана, считает Ишмухамедов.

«Именно геополитическая неопределенность стала решающим фактором визита Токаева в Анкару. Казахстану, по сути, поставлен ультиматум Запада – на чьей стороне окажется он, если военная агрессия Россия в Украину не прекратится. Санкционные товары, поступающие сейчас в Россию, не попадают туда через территорию Польши, Финляндии, Беларуси, Китая или Японии. Единственный транзит – это Казахстан», — заметил политолог.

И если, по мнению нашего собеседника, Турция, Азербайджан, Грузия предоставят для Казахстана свои транзитные маршруты, экономически поддержат его, то в Нурсултане задумаются над вопросом присоединения к санкциям против России. В этом смысле, подчеркнул он, транзитный транспортный коридор через Южный Кавказ может оказаться решающим звеном.

«Турция и НАТО, Азербайджан и Зангезурский коридор, Каспийское море и Актау – самые важные точки на карте сегодня для будущего Казахстана. Неудивительно, что недавние военные учения происходили именно в районе Актау. Они не проходили в районе Алматы, возле границы с Китаем, не носили совместного со странами Центральной Азии характера. Казахстан не надеется на помощь Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Китая, однако общая поддержка сообщества тюркоязычных стран, инициируемая из Анкары, сейчас играет самую судьбоносную роль», — заключил наш собеседник.

В. Мансуров