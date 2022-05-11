Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras отклонила просьбу американской стороны об увеличении добычу нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Просьба Вашингтона последовало за резким ростом мировых цен после начала боевых действий со стороны России. Бразилия занимает девятое место в мире по добыче нефти.

Представители Petrobras заявили, что уровень добычи является функцией бизнес-стратегии, а не дипломатии, и что значительный краткосрочный рост производства будет невозможен с точки зрения логистики, сообщили источники.