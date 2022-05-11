Компания Energean, ведущая разведку газа у берегов Израиля, сообщила, что скважина «Афина», пробуренная между месторождениями «Кариш» и «Танин», позволила обнаружить еще одно газовое месторождение, передает newsru.co.il.

Изыскания подтвердили, что минимальный объем нового месторождения составляет восемь миллиардов кубометров газа. Однако данные разведки позволяют предположить, что запасы всего участка «Олипус», к которому принадлежит и «Афина», составляют на 50 миллиардов кубометров больше. Отметим, что подтвержденные запасы Израиля составляют около 800 миллиардов кубометров.

«Мы рады сообщить о находке на скважине «Афина» и о потенциале участка «Олимпус». Мы рассматриваем стратегические опции коммерческого использования как месторождения, так и всего участка, как на местном, так и на международном рынке», — цитирует издание Offshore Energy генерального директора компании Матиоса Ригоса.

Спрос на природный газ на европейском рынке значительно вырос в связи со стремлением многих государств Евросоюза найти замену российским энергоносителям. Россия использует энергетическую зависимость как рычаг внешнеполитического давления на ЕС.