УЕФА утвердил новые правила проведения Лиги чемпионов, которые вступят в силу через два сезона. Об этом сообщает Sky Sports.

С 2024 года вместо группового этапа с участием 32 клубов, разделённых на восемь квартетов, появится единая лига с 36 командами. Клубы проведут по восемь матчей в соответствии со швейцарской системой. Пары на каждый тур будут составляться из команд со схожими результатами, чтобы избежать встреч лидеров с аутсайдерами, в которых результат более предсказуем.

С сезона 2024/25 два дополнительных места в Лиге чемпионов будут получать страны с лучшими показателями по итогам предыдущего европейского сезона. От использования таблицы коэффициентов за пять сезонов при распределении бонусов было решено отказаться.