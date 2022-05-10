Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все, чтобы вызволить раненых военных из Мариуполя. Однако Россия блокирует все возможные варианты эвакуации.

«Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов. Мы спрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь, но именно того оружия именно в таком объеме, который нужен для деблокады Мариуполя, сейчас нет», — заявил Зеленский в обращении к руководству Республики Мальты.