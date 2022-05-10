Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обнародовала в соцсети Instagram фото из поездки с Ильхамом Алиевым в Шушу.
«Новый друг в Шуше», — подписала публикацию Мехрибан Алиева.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обнародовала в соцсети Instagram фото из поездки с Ильхамом Алиевым в Шушу.
«Новый друг в Шуше», — подписала публикацию Мехрибан Алиева.
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