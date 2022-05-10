Сегодня в рамках официального визита председателя Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального совета швейцарского парламента Ирен Келин.

Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, г-жа Келин заметила им, что её страна придаёт особенное значение развитию своих отношений с Азербайджаном, и выразила удовлетворение прогрессом этих отношений, которые, добавила она, можно ещё более усилить, благо, есть значительный потенциал для этого. Ирен Келин особо указала на важность взаимных инвестиций в экономику и связей между деловыми структурами и предприятиями.

Ирен Келин отметила, что Швейцария заинтересована в обеспечении мира и стабильности в регионе и неизменно поддерживала и поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Швейцария также готова содействовать проведению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, добавила г-жа Келин.