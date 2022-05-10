В Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ в Москве в честь 99-летия со дня рождения Гейдара Алиева прошла выставка «Архитектор государственности современного Азербайджана».

Организатором мероприятия выступило руководство азербайджанского Павильона, пишет «Репорт».

После вступительной части участники мероприятия возложили цветы к стенду общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева.

Выставку посетили представители Фонда Гейдара Алиева, сотрудники посольства Азербайджана, российские эксперты и представители азербайджанкой диаспоры.