Российские войска, которые в конце февраля атаковали государственную границу Украины и вторглись на ее территорию, не смогли захватить Киев и потерпели неудачу в регионе из-за плохой подготовки армии РФ.

Об этом агентству Reuters рассказал бывший наемник российской частной военной компании «Вагнер», 55-летний Марат Габидуллин.

Марат Габидуллин добавил, что поражение российских военных под Киевом было неизбежно, потому что они не были подготовлены к настоящей войне.

Бывший наемник рассказал, что вместе с другими «солдатами удачи» принимал участие в нескольких заданиях ЧВК в Сирии и на востоке Украине, где ему довелось воевать вместе с солдатами российской армии против Вооруженных сил Украины.

По словам Габидуллина, в 2019 году он покинул ЧВК, но за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину с ним на контакт вышли вербовщики и предложили новый контракт, который предусматривал участие в предстоящих боевых действиях.

Габидуллин признался, что отказался от участия во вторжении в Украину так как знал, что российские войска не смогут достичь поставленных целей, хотя официальные власти РФ «трубили» о своем арсенале оружия и успехах в Сирии.

«Они были застигнуты врасплох тем, что украинская армия оказала столь яростное сопротивление и что они столкнулись с настоящей армией», — рассказал Габидуллин.

Он добавил, что после начала войны он имел возможность пообщаться с другими наемниками. По их словам, они ожидали столкнуться с отрядами плохо вооруженных и оснащенных ополченцев, а не с хорошо обученными регулярными войсками.

«Я сказал им: «Ребята, это ошибка», — подчеркнул бывший наемник.

В Сирии задача российских военных была значительно проще. Кроме того, их противник, — террористы «Исламского государства» — не имели на вооружении тяжелую технику, зенитные установки, артиллерию и авиацию. Воевать в Украине, отметил Габидуллин, совсем другое дело.

«Я достаточно насмотрелся на них в Сирии… Российские военные не принимали непосредственного участия в боевых действиях… Вооруженные силы РФ… когда нужно было учиться воевать, не учились воевать по-настоящему», — резюмировал бывший наемник.