10 мая пресс-служба полка «Азов», который вместе с другими украинскими военнослужащими защищает Мариуполь, показала, в каких условиях находятся раненые украинские военные в полевом госпитале на заводе «Азовсталь» – последнем оплоте украинских защитников в городе.

В заявлении подчеркивается: весь цивилизованный мир должен видеть, в каких условиях находятся сейчас раненые защитники Мариуполя, «и действовать». Раненые военнослужащие там – «в полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания», подчеркнули в полку.

«Мы призываем ООН и Красный крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вы созданы, и спасти раненых людей, которые уже не являются комбатантами. Военнослужащие, которых вы видите на фото и еще сотни на заводе «Азовсталь» – с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?» – добавили авторы сообщения.

По последним данным украинского правительства, на «Азовстали» остается более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых. Украина призывает все международные организации оказывать давление на Россию, чтобы та разрешила эвакуацию тяжелораненых, военного медицинского персонала и других некомбатантов, говорит вице-премьер-министр Ирина Верещук.

