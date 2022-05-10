Национальная разведка США пока не видит «жизнеспособного переговорного пути» для урегулирования украинского кризиса, сообщила на слушаниях в конгрессе директор разведслужбы Аврил Хейнс.

По словам Хейнс, американское ведомство прогнозирует «значительные бои» в «ближайший месяц или два», тогда как ситуация развивается по «непредсказуемой и эскалационной траектории».

Она также отметила, что победа России на Донбассе не положит конец войне. При этом Хейнс допускает, что Владимир Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

Директор разведслужбы добавила, что есть признаки того, что Россия хочет расширить сухопутный мост в Приднестровье.