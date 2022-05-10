С утра 10 мая в Ереване подвергнут приводу 61 участник мирных акций неповиновения.
Как сообщает полиция, все подвергнуты приводу по статье 182 кодекса об административных правонарушениях – неповиновение требованию полицейских.
С утра 10 мая в Ереване подвергнут приводу 61 участник мирных акций неповиновения.
Как сообщает полиция, все подвергнуты приводу по статье 182 кодекса об административных правонарушениях – неповиновение требованию полицейских.
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