В генштабе Беларуси заявили, что «созданная ВСУ группировка на южном направлении численностью до 20 тысяч человек требует реакции».

В связи с этим Беларусь решила развернуть силы спецопераций.

«Созданная Вооруженными Силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20000 человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

В ведомстве также добавили, что в рамках проводимой в белорусской армии проверки в Брестской и Гродненской областях сформируют территориальные войска.