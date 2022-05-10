Венгрия готова поддержать не только вступление Украины в Евросоюз, но и даже в НАТО. Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в эфире телеканала «Эспресо».

«Если говорить о стремлении Украины вступить в НАТО, мы никогда не были против этого. Поэтому если Украина все еще хочет вступить в ряды Альянса, мы не будем против этого», — отметил он.

При этом Ийдярто признал, что Венгрия действительно тормозила евроатлантические устремления Украины, привязывая их к языковому вопросу и вопросам образования. По словам посла это делалось, потому что «уважение таких прав лежит в основе философии Альянса».