Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в шутку выбрал себе преемника на посту главы Twitter на случай внезапной смерти. Об этом он заявил в записи в той же социальной сети.

Шутка с передачей компании новому владельцу началась с рассуждений Маска о своей внезапной и загадочной смерти, после которой он вполне готов отправиться в ад.

После этих слов на твит Маска отреагировал блогер Джимми Дональдсон, известный под псевдонимом MrBeast. Он спросил миллиардера, может ли он рассчитывать на акции компании Twitter после его смерти.

«Ок», — иронично ответил блогеру Илон Маск.