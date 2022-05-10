В боях под Харьковом украинские военные уничтожили российский танк Т-90М Прорыв, который считается самым совершенным на вооружении ВС РФ. Видео с места событий обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.

«Еще раз о российском супертанке Т-90М Прорыв, подбитом 4 мая у Старого Салтова. Наконец, военные обнародовали кадры взрыва этой машины, заявленная стоимость которой достигает 4,5 млн долларов», – написал он.

Цаплиенко рассказал, что российский танк уничтожили бойцы 227 батальона 127 бригады территориальной обороны и из шведского гранатомета Карл Густав, который в разных модификациях выпускается с конца 40-х прошлого века.

Из произошедшего журналист сделал два вывода: первое – россияне бросают в Украину лучшее, что есть в их арсенале; второе – даже самое лучшее, что у них есть, остается уязвимым для относительно простого вооружения пехотинца.