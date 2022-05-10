Во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра прибыл в Украину с рабочим визитом. В ходе него он посетил Ирпень.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram.

В ходе визита Павлюк показал европейской делегации один из жилых секторов Ирпеня, разрушенный российскими войсками.

Как отметил Павлюк, с первых дней войны российские военные пытались оккупировать Ирпень. Они уничтожали гражданские объекты, дома мирного населения и вообще все, что видели на своем пути.

«Убежден, что с помощью европейских партнеров мы скорее восстановим и отстроим наши города, и люди наконец-то вернутся домой», — отметил Павлюк.