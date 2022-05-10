Шуша свободна и душа общенационального лидера спокойна. Именно этот день он хотел увидеть, это он завещал. Под руководством Верховного главнокомандующего Шуша, наши земли были освобождены от оккупации. Об этом журналистам сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

«Сегодня азербайджанский народ с большой радостью отмечает освобождение города Шуша. А ведь было время, когда армяне 8 мая праздновали день взятия города Шуша и называли операцию по ее захвату «Свадьба в горах». Теперь же они печалятся по земле, которая им никогда не принадлежала. Это была оккупированная земля, и она должна была быть освобождена. Сейчас в Шуше проводятся авторитетные мероприятия, и каждый гражданин Азербайджана радуется этому», — отметил Гаджиев.

По его словам, феномен великого лидера нужно было рассматривать не только в контексте руководства Азербайджана и обратил внимание на то, что карабахское движение — оккупация Карабаха Арменией, армянским лобби и кругами — началось в конце 80-х годов, после отстранения великого лидера от руководства СССР и осуществления против него коварных планов.

«Однако они не приняли во внимание две вещи — решимость великого лидера и волю азербайджанского народа. Были заложены основы укрепления азербайджанской государственности. И этим шагом азербайджанское государство вступило в новый этап развития. Гениальных лидеров помнят не только по эпохе, в которой они жили, но и по политическому наследию, которое они оставили после себя», – подчеркнул помощник президента.