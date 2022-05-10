Rutube, который накануне подвергся хакерской атаке, возможно, не подлежит восстановлению. Сайт российского видеохостинга не работает с 9 мая и оставался недоступным на момент написаний этой новости. Источник издания The Village, близкий к команде проекта, рассказал, что в результате действий хакеров был «полностью удален» его код.

Информация об атаке появилась в телеграм-канале компании Rutube 9 мая. Там сообщалось, что «оперативная группа реагирования работает над восстановлением доступа к сервису». Администрация сервиса заявила, что атака стала крупнейшей в его истории. В компании предположили, что она была дорогостоящей, заранее спланированной и была нужна, чтобы «помешать Rutube показать парад Победы и праздничный салют».

Также утверждается, что видеоконтент сервиса в результате атаки не пострадал.

Rutube входит в число рекомендуемых российскими властями сервисов для переноса контента с иностранных платформ, находящихся под угрозой блокировки в России. Так, в начале апреля письмо с рекомендацией перенести туда контент с Youtube отправляло в российские вузы Минобрнауки.