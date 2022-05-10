Недооценка Россией сопротивления Украины и ее планирование по «наилучшему сценарию» привели к очевидным оперативным ошибкам. Это не позволило Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в честь Дня победы 9 мая.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

«Весьма вероятно, что план вторжения России был основан на ошибочном предположении, что она встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населенные пункты», — говорится в сообщении.

Это предположение побудило силы русских попытаться провести начальную фазу операции легким и точным подходом, предназначенным для достижения быстрой победы с минимальными затратами.

«Этот просчет привел к непомерным потерям и последующему ослаблению оперативного фокуса России», — отметили в Минобороны Британии.