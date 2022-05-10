Министерство финансов России ожидает крупнейшего падения экономики страны впервые за последние 30 лет в связи с усиливающимися антироссийскими санкциями стран Запада.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний прогноз Минфина РФ.

По данным источников, в российском ведомстве предполагают, что в текущем году валовый внутренний продукт страны сократится на 12%. В таком случае это станет самым серьезным падением с 1994 года, когда показатель рухнул на 12,6%.

Если прогноз Минфина РФ сбудется, то плоды российской экономики за последние десять лет будут уничтожены, пишет Bloomberg.