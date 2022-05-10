Министерство экономики Германии подготовит кризисный план на случай, если поставки газа из России внезапно прекратятся. Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники.

Сообщается, что пакет мер будет включать в себя в том числе предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и взятие под контроль критически важных предприятий — к примеру, нефтеперерабатывающих заводов, включая иностранные. Один из собеседников агентства заявил, что один из вариантов — национализация энергетических компаний, однако этот шаг следует «тщательно взвесить и обосновать соображениями безопасности энергопоставок, а не наказанием России».