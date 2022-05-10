10 мая, в 99-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера на Аллее почетного захоронения.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Гейдара Алиева и почтил память великого лидера, сообщает пресс-служба главы государства.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи также возложили цветы к могиле Гейдара Алиева.

Затем глава государства и члены семьи возложили цветы к могиле ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Также были возложены цветы к могилам государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача-ученого Тамерлана Алиева.