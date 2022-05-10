Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.
9 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Азизли Басаркечярского района государственной границы с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.
Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные меры реагирования.
Потерь в личном составе и технике нет.
В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативные условия находятся под полным контролем наших подразделений.
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