Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

9 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Азизли Басаркечярского района государственной границы с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные меры реагирования.

Потерь в личном составе и технике нет.

В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативные условия находятся под полным контролем наших подразделений.