У президента РФ Владимира Путина нет возможности выйти из войны с Украиной.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

По мнению американского лидера, Путин очень осмотрителен. Байдена беспокоит, что «сейчас у него (Путина — ред.) нет выхода». Президент США отметил, что пытается понять, как это решить.

Байден также заявил, что Путин ошибочно думал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и ЕС. Вместо этого США и союзники сплотились и пришли на помощь Украине.