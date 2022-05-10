Эйфелеву башню в столице Франции «окрасили» в цвета украинского флага. На символ Парижа спроецировали сине-желтый флаг в знак поддержки украинского народа в войне против РФ.

Об этом сообщается в Twitter Председательства Франции в Совете ЕС.

«По случаю председательства Франции в Совете Европейского Союза в День Европы и в знак солидарности с Украиной и украинским народом, Эйфелева башня в этот вечер подсвечена цветами Государственного флага Украины», — говорится в сообщении представительства.