За время российской аннексии из Херсона выехали около 45% жителей. А из Херсонской области — каждый пятый. Об этом заявил начальник Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

«По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехало около 45% человек, из области — каждый пятый. Это катастрофическая цифра», — отметил он.

По его словам, россияне занимаются мародерством, убийствами и насилием, поэтому мирные жители вынужденно покидают дама.

«Жить в невыносимых условиях, которые создали россияне, очень тяжело и опасно. К сожалению, официальных зеленых коридоров они не разрешали создать, поэтому люди, рискуя своей жизнью, самостоятельно выезжали, организуясь в колонны», — добавил Лагута.