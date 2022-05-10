Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за утверждение закона о ленд-лизе. Глава украинского государства назвал решение о помощи историческим шагом.

Об этом украинский лидер написал в соцсети «Твиттер».

Зеленский выразил уверенность в победе Украины после такого решения.

«Спасибо Джо Байдену и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе — исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад», — говорится в сообщении.