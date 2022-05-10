Сегодня отмечается 99-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в азербайджанском городе Нахчыван. По окончании в 1939 году Нахчыванского педагогического техникума он поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанская государственная нефтяная академия), но начавшаяся Вторая мировая война не позволила ему завершить образование.

С 1941 года Гейдар Алиев работал заведующим отделом в Народном комиссариате внутренних дел и на ответственных должностях в Совете народных комиссаров Нахчыванской АССР, а в 1944 году был направлен на работу в органы государственной безопасности. В эти годы он получал специальное высшее образование в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), а в 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета. Гейдар Алиев, проработавший двадцать пять лет в системе органов безопасности, с 1964 года занимал пост заместителя председателя, а с 1967 года – председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР. В этот период ему было присвоено звание генерал-майора.

В июле 1969 года на пленуме Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана Гейдар Алиев был избран его первым секретарем и стал руководителем республики.

В 1976 году был избран кандидатом, а в декабре 1982 года – членом Политбюро ЦККП Советского Союза, назначен на пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Работая на этом посту, Гейдар Алиев руководил важнейшими областями экономической, социальной и культурной жизни СССР.

На протяжении 20 лет Гейдар Алиев являлся депутатом Верховного Совета СССР и Азербайджанской ССР и пять лет занимал должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР.

В октябре 1987 года он в знак протеста против политики, проводимой Политбюро ЦККП Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, ушел в отставку с занимаемых должностей.

В связи с кровавой трагедией, учиненной 20 января 1990 года в Баку советскими войсками, Гейдар Алиев, выступив на следующий день в представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, потребовал наказать организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. В знак протеста против двуличной политики руководства СССР в связи с возникшей в Карабахе острой конфликтной ситуацией в июле 1991 года он покинул ряды Коммунистической партии Советского Союза.

Возвратившись в июле 1990 года в Азербайджан, Гейдар Алиев жил сначала в Баку, а затем в Нахчыване, и в том же году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана. В 1991-1993 годах он занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, заместителя председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики. На проведенном в 1992 году в городе Нахчыван учредительном съезде партии «Ени Азербайджан» Гейдар Алиев был избран ее председателем.

Когда в мае-июне 1993 года в результате крайнего обострения правительственного кризиса в стране возникла угроза гражданской войны и утраты независимости, азербайджанский народ выступил с требованием привести к власти Гейдара Алиева. Тогдашние руководители Азербайджана вынуждены были официально пригласить его в Баку.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, а 24 июня – постановлением Милли Меджлиса стал осуществлять полномочия президента Азербайджанской Республики.

3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики.

11 октября 1998 года он вновь был избран главой Республики.

Гейдар Алиев, давший согласие на выдвижение своей кандидатуры на участие в президентских выборах, которые должны были быть проведены 15 октября 2003 года, в последствии отказался от участия в них в связи с проблемами со здоровьем.

12 декабря 2003 года общенациональный лидер Азербайджана, президент Гейдар Алиев скончался в Кливлендской клинике США, а 15 декабря – был похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения.