“Мы больше не будем переживать стыд из-за трагедии на мосту Боралтан”. С данным заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент отметил, что его страна не закроет свои двери для тех, кто нуждается в ее помощи, пишет АПА.

Согласно его заявлению, с начала войны в Украине число людей, бежавших из этой страны в Турцию, достигло 100 тысяч.

Напомним, что в 1944 году бежавшие из СССР 146 азербайджанцев запросили убежище в Турции. Для этого они пересекли мост Боралтан на реке Араз на границе с турецкой провинцией Игдыр, и укрылись там в воинской части.

Советское правительство потребовало их выдачи и после указания из Анкары командир воинской части выдал азербайджанцев властям СССР. Переданные советской стороне азербайджанцы были расстреляны на глазах у турецких солдат.