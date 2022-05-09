Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

«Подписан закон о ленд-лизе для защиты украинской демократии 2022 года», — отметила помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес.

Данный закон ускорит процесс отправки военной помощи Украине.

«Это важно, это действительно важно», – сказал Байден во время подписания закона.

«Я хочу поблагодарить конгрессменов за то, что был принят этот законопроект. Это чрезвычайно важная помощь для Украины. Каждый день Украина платит своими жизнями за то, что происходит. Невозможно поверить в те зверства, которые происходят с российской стороны. Эти шаги являются затратными, но прятаться от агрессии обойдется еще затратнее», — отметил он.

Благодаря этому закону Украина сможет в ускоренном режиме получать от США необходимое вооружение, боеприпасы, военную технику и т.д. для отражения полномасштабного вторжения России.

При этом помощь может передаваться частично или полностью на безвозмездной основе. В случае со Второй мировой войной, когда был впервые задействован данный механизм, союзники платили только за уцелевшую технику и вооружения, которые предпочли оставить себе.