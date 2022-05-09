Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщает, что обсуждение с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном санкций в отношении эмбарго на российскую нефть было полезным, однако «необходима дальнейшая работа».

О таких результатах проведенных переговоров с главой венгерского государства фон дер Ляйен сообщила на свой странице в Твиттере по окончании встречи, которая состоялась в понедельник в Венгрии.

«Вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа», — написала она.

При этом президент Еврокомиссии сообщила о намерении провести видео-конференцию с «региональными игроками для укрепления регионального сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры».