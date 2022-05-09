Прибывший с визитом в Молдову генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению боевых действий в Украине и началу диалога в соответствии с нормами международного права.

«Диалог и сотрудничество, основанные на взаимном уважении, являются основой безопасности в Европе и во всем мире. (…) Нужен диалог, чтобы обсудить договоренности в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Я призываю региональных партнеров поддержать этот процесс в интересах стабильности», — заявил Гутерриш в Кишиневе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей.

Он пообещал предоставить всю поддержку для того, чтобы положить конец боевым действиям в Украине.